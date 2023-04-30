Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Весна контрнаступление ВСУ: Буданов назвал первоочередную задачу украинской армии

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3160
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Весна контрнаступление ВСУ: Буданов назвал первоочередную задачу украинской армии

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал предстоящее контрнаступление/Скриншот с видео

Буданов подтвердил уверенность в том, что Россия не может затягивать войну.

Глава разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что первоочередная задача Украины во время предстоящего контрнаступления – освобождение всех временно оккупированных территорий.

Об этом глава ГУР рассказал журналисту американского телеканала PBS.

Журналист попросил Буданова прокомментировать заявления представителей США и НАТО о поставках обещанной Украине для контрнаступления оружия, в том числе 2000 единиц бронетехники. В ответ генерал-майор отметил важное значение контрнаступления, основная цель которого — освобождение всех украинских территорий.

Также начальник военной разведки согласился с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина как минимум сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.

Украинское контрнаступление затягивается

Журналисты влиятельного информационного агентства CNN утверждают, что контрнаступление Украины затягивается из-за определенных факторов. В частности, из-за российской линии обороны, которую нужно быстро побороть, отсутствия момента неожиданности и преимущества россиян в воздухе.

Накануне в Минобороны заявили, что подготовка к украинскому контрнаступлению завершается. Министр ведомства Алексей Резников рассказал, что в странская армия получила от партнеров немало современной техники, которую сейчас овладевают военными.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3160
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация