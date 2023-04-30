Весна контрнаступление ВСУ: Буданов назвал первоочередную задачу украинской армии

Буданов подтвердил уверенность в том, что Россия не может затягивать войну.

Глава разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что первоочередная задача Украины во время предстоящего контрнаступления – освобождение всех временно оккупированных территорий.



Об этом глава ГУР рассказал журналисту американского телеканала PBS.

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Журналист попросил Буданова прокомментировать заявления представителей США и НАТО о поставках обещанной Украине для контрнаступления оружия, в том числе 2000 единиц бронетехники. В ответ генерал-майор отметил важное значение контрнаступления, основная цель которого — освобождение всех украинских территорий.



Также начальник военной разведки согласился с оценками официальных лиц США, которые надеются, что Украина как минимум сможет улучшить свои позиции вдоль линии фронта для поражения военной логистики россиян на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.

Украинское контрнаступление затягивается

Журналисты влиятельного информационного агентства CNN утверждают, что контрнаступление Украины затягивается из-за определенных факторов. В частности, из-за российской линии обороны, которую нужно быстро побороть, отсутствия момента неожиданности и преимущества россиян в воздухе.

Накануне в Минобороны заявили, что подготовка к украинскому контрнаступлению завершается. Министр ведомства Алексей Резников рассказал, что в странская армия получила от партнеров немало современной техники, которую сейчас овладевают военными.

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