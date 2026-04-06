Весна меняет условия боев: что помогает российскому наступлению

Российская армия / © Associated Press

С приходом весны Россия активизирует наступательные действия на Украине, используя не только численное преимущество, но и сезонные условия.

Как пишет The New York Times, одним из ключевых факторов этого этапа войны становится появление листьев на деревьях, которые затрудняют работу дронов.

После зимы, когда украинские силы смогли остановить продвижение врага, теплая погода открывает новые возможности для атак. Главное изменение — естественная маскировка. Листья уменьшают видимость с воздуха, что позволяет войскам скрывать перемещения и снижает эффективность разведки беспилотников.

Современная война все меньше полагается на бронетехнику. Вместо этого солдаты действуют малыми пехотными группами, стараясь избежать обнаружения. Для этого активно используют лесополосы — узкие полосы деревьев между полями, которые остались еще с советских времен.

«Листва значительно снижает видимость и усложняет обнаружение противника, но это работает в обе стороны», — объяснил украинский военный Владислав Вишталюк.

В то же время, некоторые командиры считают, что весенние условия более выгодны именно России. По словам капитана Дмитрия Филатова, большее количество пехоты позволяет врагу более эффективно использовать укрытие и нести меньшие потери.

Особенно это заметно на южном направлении, в частности, вдоль Днепра в Запорожской области. После подрыва дамбы в 2023 году на месте высохшего водохранилища образовались густые заросли, позволяющие российским войскам маневрировать практически незаметно.

В предыдущие два года именно весна становилась началом масштабных наступлений РФ, которые продолжались до осени и приносили ей самые большие территориальные достижения. Украинские военные ожидают, что подобный сценарий может повториться и в этом году.

В то же время, аналитики отмечают: несмотря на сезонные преимущества, российское продвижение остается ограниченным из-за постоянного наблюдения с воздуха и высокой плотности огневого поражения вдоль фронта.

Украина же планирует сосредоточиться на удержании позиций, используя дроны, инженерные укрепления и нанося максимальные потери противнику. Главная цель — истощить наступательный потенциал РФ и принудить ее к переговорам.

Cитуация на фронте — последние новости

Хотя российская армия ведет активные наступательные действия почти по всему фронту, но результаты их атак оказались скромными, а потери высокими. Украина вытесняет российские войска из Купянска.

Между тем войска агрессора России пытаются пересечь реку Жеребец на Купянско-Лиманском направлении. Впрочем, действия оккупантов не оказывают существенного влияния на ситуацию.

Генштаб отчитывается об огромных потерях россиян на фронте. За минувшие сутки ВСУ отправили на концерт к Кобзону более тысячи россиян.