Весна на фронте: что скрывает противник и к чему украинцам следует готовиться

ВСУ / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Реклама

Ситуация на фронте может существенно осложниться с наступлением весны из-за повышения эффективности действий противника, в частности во взаимодействии малых пехотных групп и подразделений беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявил командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий «Перун» Филатов в эфире телеканала КИЕВ24.

По словам Филатова, личный состав противника является разнородным, однако среди него присутствуют хорошо подготовленные группы, способные действовать на значительной глубине.

Реклама

«Личный состав у противника разномастный, так же, как и у нас. Есть довольно подготовленные группы, которые заходят на большую глубину. И с наступлением весны ситуация на фронте ухудшится», — отметил он.

Командир полка отметил, что за последний год противник значительно улучшил слаженность между малыми пехотными подразделениями и подразделениями БПЛА, что повышает интенсивность и результативность боевых действий.

«Я бы предлагал всем готовиться к более ожесточенным боевым действиям, потому что противник очень хорошо отработал связи — слаживание малых пехотных групп и подразделений БПЛА, чего, к сожалению, нет у нас в Вооруженных силах», — сказал Филатов.

Он уточнил, что в Украине создан отдельный род войск — Силы беспилотных систем, которые демонстрируют высокие показатели поражения противника, однако их развитие длительное время происходило отдельно от наземной составляющей.

Реклама

«Мы имеем высокие показатели уничтожения противника средствами БПЛА, но в то же время видим, что теряем территорию, потому что пехотные соединения не приобрели соответствующих возможностей. Наши силы беспилотных систем вынуждены находиться в обороне и быть равномерно распыленными по всей линии фронта», — добавил командир.

Напомним, ранее мы писали о том, что Москва активно использует инфопроекты и пропаганду, чтобы убедить Запад оставить Украину, распространяя идею о якобы скорой победе на поле боя.