Российские войска могут полностью захватить Донецкую область весной 2025 года и угрожать населенным пунктам в Днепропетровской области.

Такой мрачный прогноз сделал профессор оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк в колонке для британского издания The Times.

По его словам, Силам обороны Украины не хватает людей и боеприпасов, поэтому они сдают позиции, в то время российские власти в Кремле готовы пожертвовать неограниченным количеством войск, чтобы захватить Покровск, на который сегодня направлены главные удары оккупантов.

"Как и в Мариуполе, Северодонецке, Бахмуте и Авдеевке, российские войска, похоже, намерены сравнять город с землей, чтобы завладеть развалинами", — заметил Майкл Кларк.

Британский эксперт считает, что захват транспортного узла Покровска и высоты во Временном Яру позволит использовать эти плацдармы "для более масштабного наступления на север и запад, чтобы захватить остальную часть Донецкой области и угрожать Днепропетровской области весной следующего года".

Майкл Кларк вспомнил операцию украинских вооруженных сил в Курской области РФ, которой военно-политическое командование Украины пытается усилить политическое давление на российского президента Владимира Путина, продемонстрировав цену его длительной агрессивной войны населению РФ.

"Какой бы привлекательной ни была эта цель для киевских лидеров, им, возможно, придется смириться с тем, что в процессе ее достижения они могут потерять Покровск и Чвсов Яр. В таком случае и президент Зеленский, и его военачальник Александр Сырский могут оказаться под собственным политическим давлением", – отмечает эксперт.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Покровском направлении российские оккупационные войска имеют преимущество в количестве вооружения и численности личного состава, но благодаря действиям украинских защитников несут ощутимые потери.

Покровское направление! Зеленский отметил, что сейчас главное

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