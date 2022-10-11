Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вести переговоры с Россией и Путиным невозможно – глава оборонного комитета Бундестага

Дата публикации
Просмотры
2084
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вести переговоры с Россией и Путиным невозможно – глава оборонного комитета Бундестага

Фото: Associated Press

Вести переговоры с фюрером Путиным и его последователями невозможно.

В Германии согласились с тем, что вести переговоры с Россией и, в частности, фюрером Путиным невозможно.

Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, пишет издание Welt.

"Вы не можете вести переговоры с Россией при Путине и его последователях. Это показали смертоносные ракетные обстрелы этой бандой террористов центра Киева и других городов", — отметила она.

Она также добавила, что украинскую армию нужно подготовить к зиме – предоставить ей снаряжение для холодных месяцев, боеприпасы, артиллерию и танки. Война же, развязанная РФ, закончится только при передаче материальной помощи Украине.

Напомним, что США предоставят Украине современные системы ПВО, однако вряд ли это будет Patriot.

Читайте также:

Лукашенко пытается целовать Путина, но есть нюанс| Вечерка

Лукашенко пытается целовать Путина, но есть нюанс| Вечерка

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация