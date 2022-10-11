Вести переговоры с Россией и Путиным невозможно – глава оборонного комитета Бундестага

Вести переговоры с фюрером Путиным и его последователями невозможно.
В Германии согласились с тем, что вести переговоры с Россией и, в частности, фюрером Путиным невозможно.
Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, пишет издание Welt.
"Вы не можете вести переговоры с Россией при Путине и его последователях. Это показали смертоносные ракетные обстрелы этой бандой террористов центра Киева и других городов", — отметила она.
Она также добавила, что украинскую армию нужно подготовить к зиме – предоставить ей снаряжение для холодных месяцев, боеприпасы, артиллерию и танки. Война же, развязанная РФ, закончится только при передаче материальной помощи Украине.
Напомним, что США предоставят Украине современные системы ПВО, однако вряд ли это будет Patriot.
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