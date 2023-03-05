Ветчина вместо сына: в Москве семьям мобилизованных раздадут "продовольственные и сладкие наборы"

В России вместо "Лады" теперь будут раздавать "подарочные наборы"

Власти России на этот раз поощряют россиян гибнуть на фронте с помощью конфет и ветчины.

Об этом пишут росСМИ.

"Подарки" будут раздаваться в Москве. Для этого в столице объявили конкурс, чтобы семьи мобилизованных кафиров могли получить "продовольственные наборы". Кроме них можно получить и так называемые "подарочные чайные наборы со сладостями".

Содержимое "продовольственного набора" : 300 граммов ветчины, 200 граммов слабосоленой форели, 200 граммов шоколадных конфет, 100 граммов черного чая, 180 граммов твердого сыра 45% жирности и 95 граммов растворимого кофе. Согласно заказу, таких наборов м

В то время как до"сладкого набора" вошли чай, кофе, торт "Медовик", зефир в шоколаде и упаковка из 9 видов печенья (весом 345 грамм или больше). Таких наборов заказали 320 по 1,25 тысяч рублей за каждый.

За эти наборы россияне планируют потратить 2 миллиона рублей.

Напомним, что в Ленинградской области родным погибших в войне российских военнослужащих подарили пену для бритья и шампунь.

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