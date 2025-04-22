Ветеран Игорь Шепетин рассказал о главных уроках Бахмутской битвы

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Среди героев битвы — Игорь Шепетин, полковник СБУ, командовавший 135-м батальоном ТРО. Командир вспоминает битву как самые сложные недели в своей жизни и самые выдающиеся.

«В Бахмуте был самый сложный вид боя – городской. Сплошные огневые валы, полное присутствие артиллерии, непрерывная опасность. Но мы понимали: держать этот рубеж критически важно», – рассказывает Шепетин. Его подразделение противостояло регулярным войскам РФ и наемникам "Вагнера", работая бок о бок с аэроразведкой и артиллерией.

В Бахмуте он получил ранение, но вернулся в подразделение после реабилитации. Для бойцов его присутствие на фронте имело колоссальное значение.

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"Ребята мне часто говорили, что когда видят меня рядом, это придает им уверенности и ощущение, что мы вместе преодолеваем сложности фронта", - признавался Игорь. И сам он признает, что присутствие на линии огня держит в тонусе и стимулирует к действиям. За мужество и отвагу во время боевых действий министр обороны Украины отметил его наградой "За ранение". Также Игорь имеет немало других ведомственных наград, включая огнестрельное оружие от ГУР МО и благодарность Премьер-министра.

"Мы уничтожили достаточно живой силы врага, в том числе печально известной ЧВК "Вагнер". Можете не сомневаться: Бахмут перемолов "вагнеров", - резюмирует Шепетин.

Справка. Игорь Шепетин – украинский военачальник, экс-командир батальона ВСУ, участник обороны Киева и битвы за Бахмут, полковник СБУ, кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.