Ветераны Второй мировой призвали Путина выпустить украинских защитников Мариуполя (видео)

Киевские ветераны Второй мировой войны записали обращение к Путину.
Киевские ветераны Второй мировой войны обратились к Путину с призывом дать возможность выйти из окружения украинским военным с мариупольской "Азовстали".
Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в своем YouTube-канале.
Ветеран Алексей Ткаченко, который во время Второй мировой служил в Крыму, подчеркивает, что воевать такими методами, как это делает Путин — категорически нельзя.
"Я знаю, что такое война. Так воевать нельзя. Танками мять детей — это издевательство над народом. Война – это уничтожение народа. Особенно сейчас. Эта команда Путина. Так же не делается. Зачем же ты издеваешься с народа? Выпустите гарнизон из Мариуполя, пожалуйста. Выпустите их".
Ветеран Александра Романчикова, которая во время войны была медсестрой, не может понять, как Путин увидел в украинцах врагов.
"Почему нам нужно было навязывать свои манеры правления. У тебя есть своя огромная Россия — там хозяйничай. Логика Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Должна быть одна единственная раса. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки. Это необъяснимое желание уничтожить не только город, но и всех людей. Это люди живые, раненные. Их не могут полечить".
Александра Романчикова заявляет, что готова стать на колени перед Путиным, лишь бы он выпустил всех людей с "Азовстали".
Ветеран Петр Цыбек требует у России "прекратить бойню" в Мариуполе:
"Я знаю, что в Мариуполе делается. Я постоянно слежу за этим. Но сейчас это война никудышняя. Надо прекратить эту бойню".
Цыбек уверен, что "Украина была, есть и будет".
Ветераны призвали Путина не брать пример с Гитлера и "стать человеком".
"Мы защитили в 1941-45 году от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем. Станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы. Хотите, чтобы мы стали перед вами на колени? Мы готовы, но отпустите этих людей", — заявили они.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин переписывает историю, чтобы оправдать войну против Украины.
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