Ветераны Второй мировой призвали Путина выпустить украинских защитников Мариуполя (видео)

Киевские ветераны Второй мировой войны записали обращение к Путину.

Киевские ветераны Второй мировой войны обратились к Путину с призывом дать возможность выйти из окружения украинским военным с мариупольской "Азовстали".

Видео опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко в своем YouTube-канале.

Ветеран Алексей Ткаченко, который во время Второй мировой служил в Крыму, подчеркивает, что воевать такими методами, как это делает Путин — категорически нельзя.

"Я знаю, что такое война. Так воевать нельзя. Танками мять детей — это издевательство над народом. Война – это уничтожение народа. Особенно сейчас. Эта команда Путина. Так же не делается. Зачем же ты издеваешься с народа? Выпустите гарнизон из Мариуполя, пожалуйста. Выпустите их".

Ветеран Александра Романчикова, которая во время войны была медсестрой, не может понять, как Путин увидел в украинцах врагов.

"Почему нам нужно было навязывать свои манеры правления. У тебя есть своя огромная Россия — там хозяйничай. Логика Гитлера была понятна, он хотел уничтожить все нации. Должна быть одна единственная раса. Зачем вы напали на нас, непонятно. Мы ничего не просили и не навязывали вам свои порядки. Это необъяснимое желание уничтожить не только город, но и всех людей. Это люди живые, раненные. Их не могут полечить".

Александра Романчикова заявляет, что готова стать на колени перед Путиным, лишь бы он выпустил всех людей с "Азовстали".

Ветеран Петр Цыбек требует у России "прекратить бойню" в Мариуполе:

"Я знаю, что в Мариуполе делается. Я постоянно слежу за этим. Но сейчас это война никудышняя. Надо прекратить эту бойню".

Цыбек уверен, что "Украина была, есть и будет".

Ветераны призвали Путина не брать пример с Гитлера и "стать человеком".

"Мы защитили в 1941-45 году от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем. Станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы. Хотите, чтобы мы стали перед вами на колени? Мы готовы, но отпустите этих людей", — заявили они.