Ветеринарная клиника в Днепре, пострадавшая от ракет РФ, нуждается в помощи

26 мая россияне обстреляли Днепр. В результате атаки погибли два человека, 30 – пострадали. Ракеты окупантов разрушили поликлинику, ветеринарную клинику и местную инфраструктуру.

Неравнодушные прилагают все усилия, чтобы помочь пострадавшим украинцам от рук россиян 26 мая. В то же время, зоозащитница Олеся Кулик в Facebook сообщила о том, что в помощи нуждается и клиника Ветеринарной Хирургии Врача Малышко. Животных ветеринары выносили во время прилетов. Клиника получила существенные повреждения.

"Врач Малышко нейрохирург. Это чрезвычайно важная узкопрофильная работа, которая спасает тех животных, которым не могут помочь многие ветеринары. Уровень знаний, навыков, куча техники... Они спасали наших животных со сверхсложными историями. Номер карточки предоставили коллеги врача Малышко", – отметила в сообщении Олеся Кулик.

Помочь восстановить ветеринарную клинику можно по реквизитам: 4149 6293 8639 7673 Андрей Малышко.

Ветеринарная клиника в Днепре, разрушенная оккупантами, нуждается в помощи.

Клиника Ветеринарной Хирургии Врача Малышко 26 мая

Жертвы и пострадавшие

В результате атаки погибли два человека. Среди раненых оказались и двое мальчиков 3 и 6 лет – тоже госпитализированы.

"Погиб мужчина 69 лет. Он просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу", — написал глава ОВА Лысак.

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, после вражеской атаки по Днепру четыре человека числятся пропавшими без вести. Их ищут спасатели под завалами.

Разрушение

На месте "прилета" загорелись два здания. Огнем охвачено 500 кв. м. По данным Офиса генпрокурора, повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили горожан. На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Вовлечены все необходимые службы. В Офисе генпрокурора начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Реакция президента

Президент пообещал сделать все возможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества систем ПВО:

"В течение дня получаю доклады по ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это зверство: российская ракета, баллистика – против больницы и ветеринарной клиники. Совершенно больные существа. По состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека ... Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 человек ранены, и среди них — двое детей. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО — это буквально ежедневный вопрос для работы с партнерами", — сказал президент Украины.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 26 мая атаковали и Днепропетровскую область ракетами и дронами. Силы ПВО сбили пять ракет и шесть беспилотников. В области пожары, повреждены дома, транспортное предприятие и автомобили. Разрушена АЗС, ее работник получил ранения.