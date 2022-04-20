Ветеринарам Киевщины пришлось оперировать ребенка с пулевым ранением головы и так спасти ему жизнь

Ее сестричка, которая имела такое же ранение, не выжила.

Как спасти детей, когда ты врач-ветеринар почти без медицинских препаратов и инструментов, но с добрым сердцем и очень хочешь помочь.

О невероятной истории в ТСН.

Клавдиево-Тарасово — расположен между Бородянкой, Ворзелем и Макаровым, но сюда русские войска не заходили, бои шли вокруг городка. Как рассказали местные, все потому, что у россиян были старые карты, 80-х годов, на которых Клавдиево – это сплошные болота. Большинство домов здесь на намытых грунтах и построены уже при независимой Украине. Это и спасло городок от русского нашествия. Здесь почти нет разрушений.

Александр живет в Клавдиево, а работал ветеринаром в клинике в Миле по Житомирской трассе, которая была в оккупации. Оттуда он забрал домой почти всех своих пациентов. К ним присоединились и другие животные, спасаемые коллегой Катей из соседних сел. Так больше месяца рядом живут коты, собаки и даже каракали.

А в какой-то момент ветеринары вынуждены были стать врачами-хирургами. Две сестры – 7-летняя Настя и 11-летняя Лида – здесь оказались после того, как машину, в которой они ехали с отцом, расстреляли россияне. Девочки получили многочисленные осколочные ранения. «Нам сказали, что нужно зашить оскольчатые раны. Оказалось, что там стреляны раны головы у одной и другой девочки. Да что младшая, там, к сожалению, была тотальная травма…Практически все левое полушарие было наружу. Да что старше, там разграничение тканей головы она очень кричала», — рассказывает ветеринар Екатерина.

Ветеринары ставили капельницы и давали девушкам обезболивающие, которые назначали в мирное время животным. «Ввели из наркоза, смогли обработать хирургически рану и дальше зашили, поставили дренажи. Дальше противоотечны препараты», — говорит Катя.

К сожалению, лекарства было мало. «Там настолько был набухший головной мозг, надо было делать, чтобы лишняя жидкость выходила из набухающей головы, для того чтобы сохранить жизнь», — объясняет ветеринар Александр.

Детсад и тогда и сейчас без электричества и отопления. Согревали девочекк теплой водой в пластиковых бутылках, накрывали одеялами. «Младшая, к сожалению, ночью ушла. Она не пришла в себя. Она приехала в коме и в коме ушла», — добавляет мужчина.

А Лида очнулась. Ветеринары для отца проложили маршрут, чтобы сделать остановки, в Ворзеле и Буче, где их ждали врачи и тот повез дочь в сторону Киева. Но впоследствии к Кате с Сашей дошли печальные новости. «Они не доехали, их в Буче по второму кругу расстреляли. Мы расстроились. Плакали пол ночи, что как так», — рассказывает Саша.

Это известие пришло сарафанным радио, ведь связи у Клавдиево практически нет даже сейчас. А о том, что русская армия убегает, Катя и Саша узнали, когда вражеский танк заехал прямо к ним во двор. «С поворота к нам заехали танки. Они спрыгнули с танка и начали кричать, что становимся в оборону. К нам они постучались в окна. Мы лежали и не знали, что делать. Мы упали на пол. Пушка смотрела прямо в окно», – вспоминает мужчина.

Танк со двора россияне вытаскивали железным тросом, чтобы достать его из болотистого места – порвали три. Когда россияне таки уехали, соседи подсчитали, что в колонне было около 180 единиц техники.

Как врач-ветеринар спасал детей почти без медицинских препаратов и инструментов

Сейчас забор уже восстановлен, а безопасность обеспечивает – пес Джави. Катя и Саша продолжали ухаживать за животными и соседскими курами. Но заботиться о стариках. Как вдруг им сообщили – Лида с папой живы. Семья сейчас уже в Италии. Тамошние врачи сделали девочке уже несколько операций. «Последний раз, как я с врачом говорил, они не знают, что делать – закрывать ли эту рану или доставать то, что там еще осталось», — рассказывает отец ребенка.

Но Лида точно идёт на поправку. Благодаря всем – в частности, ветеринарам из Клавдиева и врачам из Ворзеля, Бучи и Киева, которые оказывали медицинскую помощь.

« Очень благодарим, что они у нас и на днях, и по ночам вертелись, а может, лучше, чем к своим детям относились. Спасибо и клавдиевским и ворзельским врачам, и бучанским», — говорит отец ребенка.

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