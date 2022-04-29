Вез снаряд на мопеде: на Днепропетровщине из-за глупости погиб мужчина

Вез снаряд на мопеде: на Днепропетровщине из-за глупости погиб мужчина

В Криворожском районе Днепропетровской области из-за глупости погиб 59-летний мужчина. Он пытался перевезти снаряд "Торнадо-С" на мопеде, когда тот сдетонировал.

Об этом 29 апреля сообщили в ДСНС во время брифинга.

Известно, что мужчина нашел снаряд возле села Малая Костромка. Во время движения по полевой дороге он сдетонировал. Местный житель погиб на месте.

"Это уже пятый случай в области, когда люди взрываются, взяв в руки кассетные боеприпасы", — отметила главный специалист ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань.

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Напомним, утром 29 апреля российские оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали Большая Костромка и Марьянское Криворожского района, а также одна из деревень в Великомихайловской территориальной громаде.

Позже появились фото последствий утренних обстрелов Днепропетровщины. Разрушения пришлись на жилой сектор и хозяйственным зданиям.

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