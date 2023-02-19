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"Везде, где были россияне": генпрокурор сообщил, какие преступления фиксируют на освобожденных территориях

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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505
Время на прочтение
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"Везде, где были россияне": генпрокурор сообщил, какие преступления фиксируют на освобожденных территориях

Фото: pixabay.com

В Мюнхене обсудили, как привлечь преступников к ответственности.

Российские оккупанты используют сексуальное насилие как оружие войны.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Мюнхене на встрече с депутатом парламента Великобритании Алисией Кернс, передает пресс-центр Офиса генпрокурора.

На встрече речь шла о многочисленных международных преступлениях, совершенных армией РФ в Украине, в том числе сексуальном насилии. Костин указал, что украинские прокуроры фиксируют сексуальные преступления везде, где находились военные РФ.

"Россия использует сексуальное насилие как оружие войны – мы фиксируем такие случаи везде, где находились военные РФ", – сказал генеральный прокурор.

Также сообщается, что Костин и Кернс обсудили пути привлечения преступников к ответственности и возмещению ущерба за счет государства-агрессора.

Напомним, The New York Times писало, что высшее российское командование поощряет сексуальное насилие оккупантов над украинцами. Правоохранители зафиксировали такие военные преступления: изнасилование, принуждение к обнажению, сексуальная пытка — и не только женщин, но и мужчин и детей.

Как сообщалось, российские оккупанты в Луганской области толпой изнасиловали 12-летнюю девочку.

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Дата публикации
Просмотры
505
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