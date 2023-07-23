Везде разбросаны иконы: появилось видео изнутри Спасо-Преображенского собора в Одессе после теракта

На месте удара продолжают работать спасательные, коммунальные службы и неравнодушные одесситы.

В Сети опубликовали видео изнутри Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе после ракетного удара России.

Видео опубликовало Радио Свобода.

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На кадрах видны ужасающие последствия атаки. Религиозное здание частично разрушено, внутри значительно повреждены внутренние украшения и иконы, которые просто валяются везде в храме. Также видно, что полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

На месте удара продолжают работать спасательные и коммунальные службы, а также неравнодушные одесситы, пришедшие на помощь по разбору завалов.

Появилось видео изнутри Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе после ракетного удара РФ

Напомним, ночью 23 июля Россия массированно нанесла удар по Одессе, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и религиозное учреждение. Есть погибший и многие пострадавшие, среди которых – дети.

ТСН.ua. собрал все, что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео).