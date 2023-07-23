Везде разбросаны иконы: появилось видео изнутри Спасо-Преображенского собора в Одессе после теракта

На месте удара продолжают работать спасательные, коммунальные службы и неравнодушные одесситы.
В Сети опубликовали видео изнутри Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе после ракетного удара России.
Видео опубликовало Радио Свобода.
На кадрах видны ужасающие последствия атаки. Религиозное здание частично разрушено, внутри значительно повреждены внутренние украшения и иконы, которые просто валяются везде в храме. Также видно, что полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.
На месте удара продолжают работать спасательные и коммунальные службы, а также неравнодушные одесситы, пришедшие на помощь по разбору завалов.
Напомним, ночью 23 июля Россия массированно нанесла удар по Одессе, в результате чего повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и религиозное учреждение. Есть погибший и многие пострадавшие, среди которых – дети.
ТСН.ua. собрал все, что известно о пострадавших и разрушениях (фото, видео).
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса! Россияне ракетами разбили символ города — "московский" собор!
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