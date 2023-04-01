"Везде трупы валяются": оккупант жалуется на ужасное положение россиян в Украине: перехват ГУР

Оккупант жалуется, что приходится сражаться с другими захватчиками за еду.
Российские оккупанты продолжают жаловаться на свое ужасное положение в Украине и постоянные обстрелы со стороны ВСУ.
Об этом сообщает Главное управление разведки, опубликовавшее очередной перехват разговора российского захватчика со знакомым.
В разговоре российский военный заявил, что его отправили на три дня на передовую, столкнулся "с такой ху***ей, от которой он до сих пор у а**е".
"Сидишь, думаешь, что блиндаж сдувается. Так обстреливают. Я не выдвигаюсь никуда в принципе", — рассказывает оккупант.
Также он пожаловался на множество трупов российских военных, когда его перебросили на очередную позицию.
"Просто трупы валяются вокруг повсюду", — жалуется российский военный.
Также он рассказал, что командование захватчикам почти ничего не выдает и иногда они должны сразиться между собой за еду.
Напомним, что в возведении Генштаба ВСУ за 1 апреля указывается, что российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои идут за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
Также ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявлял, что российская армия не смогла выполнить задачу диктатора Владимира Путина во время так называемого "большого наступления".
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