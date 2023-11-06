"Везли с мешком на голове из-за измены учителей": как директор из Харьковщины пережила российский карцер

Лариса Фесенко — директор и преподаватель английского языка в "Лесностинковском лицее" на Харьковщине. Она пережила 45 дней российской застенки в оккупированном Купянске и мучительной измене людей, которые шли с ней на протяжении жизни бок о бок. В этом году она была признана одним из лучших педагогов Украины по версии ежегодной национальной премии Global Teacher Prize Ukrain.

Женщина рассказала свою историю несокрушимости во время полномасштабной войны "Украинской правде. Жизнь".

Сотрудничество с врагами

Российское вторжение 24 февраля Лариса Фесенко встретила в лицее на работе. Оккупанты зашли в село не сразу, поэтому школа успела закончить учебный год по украинским программам.

Впоследствии администрация Куриловской общины сообщила, что теперь лицей переходит на обучение по российским программам. Пошедшим на сотрудничество с вражеской администрацией пообещали "премиальные" в 10 тысяч рублей, а Ларисе вдобавок и то, что она сохранит должность директора.

Также читайте ВСУ добились успехов на фронте: ISW назвал направления

"Тогда я встала при всех и сказала, что отказываюсь. Хотела выйти, когда на совещание зашел руководитель общества. Я всегда считала его человеком, который имеет проукраинскую позицию. Но он начал говорить о том, что мы должны все сдать. Я поняла, что он уже привлечен к сотрудничеству с россиянами", – вспоминает женщина.

Коллеги "сдали" женщину

Дальше началось "самое интересное". Женщина приехала в лицей и рассказала о ситуации коллегам. Впрочем, к ее удивлению, далеко не все поняли позицию директора. 9 из 17 педагогов согласились на сотрудничество.

"Мне было больно это слышать. Я никогда не думала, что люди могут так переобуваться, как говорят, на ходу. Их приоритетом не была преданность своей Родине. Они ушли за те 10 тысяч рашистских рублей, пока им рассказывали о "хорошей жизни" и Россию, которая "здесь навсегда", – говорит Лариса.

Директор с воспитанниками лицея. Фото из личного архива Ларисы Фесенко

Перешедшие на сторону врага "сдали" Ларису — написали на нее донос.

"Сказали, что я против России, что меня нужно "поднять, подержать вниз головой, чтобы я одумалась и изменила свою позицию", – рассказывает она.

Женщину с мешком на голове повезли в застенку

Вскоре в Ларису приехала вооруженная группа ФСБшников. Сказали, что имеют к ней "большие претензии".

"Вскоре ко мне пришли две учительницы, которые, как я уже знала, проводили пророссийскую агитацию. Они уговаривали прийти в школу. Я сначала отказалась, потому что вообще находилась в отпуске, который взяла перед тем на 24 дня", — рассказывает Лариса.

В школе женщину заставили подписать некоторые документы. Впоследствии просьбы переросли в угрозы. В тот же день в дом женщину приехала машина.

"Они схватили меня и соседку, но я сказала, что она не имеет ко мне никакого отношения и живет по соседству. Ее отпустили, а меня затащили в дом, и начали обыск. Искали все, что касалось украинской символики, телефоны, ноутбуки. Они забирали все символы, которые я принесла из своего кабинета, пластиковые трезубцы, все грамоты, благодарности, письма... Даже желто-голубую ленту из школьного колокольчика.Флаг, который мы поднимали на линейках.Позабирали все это и сказали одеваться, потому что еду с ними ", – вспоминает женщина.

Далее женщине на головы надели мешок, обмотали скотчем, надели наручники на руки и забросили в машину.

"Уезжая от дома, они начали допрашивать, на кого я работаю. Ответила, что ни на кого и что больше ничего не скажу. Потом, как я узнала впоследствии, меня привезли в отделение полиции Купянска. При нем был подвал, какой кафиры превратили в застенку", — рассказала женщина.

45 дней ужаса

Женщину забросили в камеру. Их там было шестеро, при том что камера рассчитана на двоих. Через трое суток ее позвали на допрос.

"За 45 дней нас ни разу не выводили на воздух, дышать было нечем. Это тоже было своеобразной пыткой. В дверях была "кормушка" — небольшое отверстие, через которое мог заходить воздух. Чтобы над нами поиздеваться, кафиры закрывали и его. туалет был расположен в этой же камере, и он был сломан. Эти условия были бесчеловечными", — вспоминает Лариса.

За это время женщины не получили медицинского обслуживания. В сентябре люди начали болеть, ведь было холодно. Кашляли все по очереди, температурили.

"Меня допрашивали дважды. Второй допрос состоялся на 10-е сутки. Снова задавали те же вопросы. Впрочем, в тот раз допрос проводился не в комнате, а в настоящей застенке. Когда я зашла, то увидела на полу следы крови, железный стол и стул. Снова было двое военных, но других", — рассказывает о допросах женщина.

В начале сентября ВСУ начали увольнять Купянск. Когда наши уже подходили к городу, россияне начали бежать, в том числе покидали отдел полиции и застенку. Отдел расположен в центре Купянска.

"В тот день вечером все затихло. До этого все время ходили конвоиры: "развлекались", издеваясь над людьми, вызывали кого-то, били, а теперь стояла тишина. Мы долгое время перестукивались. Тогда услышали, что напротив нашей камеры были мужские. Там сидели АТОвцы, тероборона. Мужчин было очень много, а женская камера одна. Люди вышли из камер и начали бежать по узкому коридорчику, ища комнату, где лежат паспорта, личные вещи, телефоны. Был первый час ночи", — рассказывает женщина.

Поскольку Лариса не местная, решила с другими женщинами пойти в церковь.

Лариса с коллегами. Фото из личного архива

"Хранитель нас пустил в "сторожку", и сказал, что может подержать только до шести часов утра, а дальше — "где хотите, девайтесь, потому что у меня будут проблемы". Напоил нас чаем, потому что мы ужасно замерзли. Летом как забросили меня в том платье, так и просидела в нем до 7 сентября", — сказал он.

На следующее утро женщина пыталась поймать машину, которая ехала в сторону Лесной Стенки.

"Внезапно появилась одна машина, но она не ехала куда надо. Вскоре мы остановили еще одно авто, но водитель отказывался: "Я не поеду, вы видите, что делается вокруг". Потом я нагнулась и увидела знакомое лицо. проживал возле моего села, а сейчас – в Купянске. Он меня тоже узнал. Вот так я вернулась. Зашла во двор, мужчина был дома. Бросился ко мне со слезами на глазах и сказал, что больше никому не позволит меня забрать", – рассказала женщина.

Женщина вернулась в лицей

После того, как здоровье улучшилось, женщина вернулась в лицей, чтобы возобновить обучение.

"Прежде всего я распорядилась убрать враждебную символику, которую оставили оккупанты. Параллельно взялась за организацию дистанционного обучения, что было не просто в общине, которая прежде всего нуждалась в новом руководителе и ответственных за сферу образования должностных лиц, ведь "старые" – сломались, пошли на сотрудничество с врагом", — рассказывает женщина.

Лариса Фесенко

Лариса сама ездила по селам и собирала учащихся, формировала списки, решала кадровые вопросы. Нашла новых учителей, привлеченных к дистанционной форме обучения. Впрочем, обучение мы смогли начать только с 1 марта 2023 года.

"Несмотря на это, ученики закончили учебный год без выходных, без суббот и воскресений. Дети занимались каждый день, без каникул, чтобы в плотном формате закончить учебный год 30 июня. Сейчас мы также учимся в дистанционном формате", — говорит женщина.

Ранее мы рассказывали историю боевого медика Конопли, извлекавшего бойцов из того мира.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.