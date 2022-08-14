Везут непрерывно: Жданов рассказал о "бездонной бочке" боеприпасов россиян

Много ли складов с боеприпасами осталось у россиян?

Для ВСУ приоритетной целью будут оставаться склады боеприпасов РФ. Боеприпасы – цель номер один для украинской армии. Уничтожение боезапасов врага – основа успешного контрнаступления ВСУ.

Именно так считает военный эксперт Олег Жданов.

Он также констатировал, что, к сожалению, у россиян еще далеко не исчерпан боевой арсенал.

"Это является основой снижения боеспособности кафиров. К сожалению, боеприпасов у них бездонная бочка. СССР наклепал боеприпасов и они хранятся на перешедших им от СССР складах в РФ. На европейской части россияне забрали почти все. Везти надо через Урал. Это время, большие расходы по загрузке-перегрузке, поэтому РФ сейчас выбирает боеприпасы в Беларуси. Вторую партию (120 вагонов) отправили из Беларуси в Украину на оккупированные территории. Поэтому они заваливают территорию Украины этими боеприпасами", — отметил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что ВСУ своими точными ударами заставляют врага делать шаги по маневрам, потому что российское командование прекрасно понимает, что без боеприпасов ничего не сможет здесь сделать.

"Боеприпасы они перевозят даже зерновозами. Это мы пытаемся разведывать. Как только находим такие склады, сразу же уничтожаем", — добавил Жданов.

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