Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Украину с неанонсированным визитом

Детали поездки пока не известны.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Это первый визит чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщило Министерство энергетики и экономики Германии в понедельник, 3 апреля, передает Reuters.

В повестке дня – восстановление Украины и сотрудничество в энергетической сфере.

Спикер министерства подтвердил визит. По его словам, Хабек, также министр энергетики и экономики, прибыл в Киев рано в понедельник.

Пресс-секретарь не предоставил дополнительных подробностей, сославшись на меры безопасности.

Что известно о военной помощи от Германии

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 8 октября анонсировала предоставление Украине в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии, а также системы ПВО IRIS-T.

Уже 11 октября министр обороны Алексей Резников сообщил, что Германия передала Украине IRIS-T. Он добавил, что американские ЗРК средней дальности NASAMS "уже едут".

ЗРК IRIS-T обладает очень мощными характеристиками, отметили в Воздушных силах ВСУ. Комплекс имеет хорошие радары и ракеты.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине до конца года большое количество ранее обещанной военной техники.

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