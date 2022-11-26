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Вице-спикер Госдумы Чернышев заявил, что украинцы "должны замерзнуть и сгнить" (видео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
7969
Время на прочтение
2 мин
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Вице-спикер Госдумы Чернышев заявил, что украинцы "должны замерзнуть и сгнить" (видео)

Фото: Сергей Гайдай

Кремлевский депутат радостно поддержал удары России по украинской критической инфраструктуре.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев заявил, что России и дальше необходимо уничтожать объекты критической инфраструктуры Украины, потому что украинцы "должны замерзнуть и сгнить".

Об этом он заявил в эфире пропагандистского телевидения.

"Именно удары "возмездия". Именно такое проявление нашей ненависти, абсолютно "святой" ненависти.. Я уверен, что Украина еще ответит за те кадры, которые мы видели недавно в Интернете, когда военные преступники "расстреляли" наших солдат. За это они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Потому что, если "киевский режим" выбрал для себя путь военных преступников, они должны там и замерзнуть и сгнить", — заявил российский депутат.

Уничтожение оккупантов, которые во время сдачи в плен устроили стрельбу

Пропагандисты Кремля накануне начали массово распространять видео, на котором якобы ликвидировали оккупантов во время сдачи в плен. Там видно, как один из захватчиков открыл огонь по ВСУ.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что россияне инсценировали процесс сдачи в плен, чтобы убить украинских защитников, однако их удалось быстрее ликвидировать.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что Украина будет расследовать этот инцидент и может допустить к следствию международных наблюдателей.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что это может быть информационно-психологическая спецоперация России, чтобы захватчики не сдавались в плен.

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Дата публикации
Просмотры
7969
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