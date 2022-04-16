ВИЧ-позитивный статус и война: где искать нужное лекарство и другую помощь

Читайте на сайте ТСН.ua, где ВИЧ-позитивным людям искать лекарства во время войны.

Во время войны России против Украины очень тяжело искать необходимое лекарство людям с хроническими болезнями, особенно ВИЧ-положительным. В Центре общественного здоровья вместе с проектом инновации по преодолению эпидемии ВИЧ запустили специальный чат-бот и отдельную платформу, где можно искать медикаменты больным ВИЧ-инфекцией.

Чат-бот в Telegram и специальная онлайн-платформа помогают не только оставшимся в Украине во время войны, но и тем больным, кто выехал за границу. Здесь можно в любое время обнаружить препараты для антиретровирусной терапии (АТР).

Также в Минздраве Украины сообщили, что Украина получила 209.6 тысяч упаковок Тенофовир/Ламивудин/Долутегравир, которые используются для антиретровирусной терапии. Этого количества должно хватить ВИЧ-позитивным гражданам Украины на 3-6 месяцев. В настоящее время начата транспортировка лекарств АТР в большую часть областей Украины. Конечно, учитывается военная ситуация в каждом регионе.

В Украине даже во время действия военного положения продолжают оказывать всю необходимую помощь людям с ВИЧ-инфекцией. Если вы в ней нуждаетесь, следует обратиться за этой ссылкой. Для граждан Украины, которые выехали за границу, также доступна помощь. Ее можно найти здесь.