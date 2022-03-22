Видел, как мама горит: 15-летний черниговчанин выжил после наезда их авто на мину на дороге

Видел, как мама горит: 15-летний черниговчанин выжил после наезда их авто на мину на дороге

Уехать из села заминированной дорогой оккупанты разрешили двум семьям, из них выжили только дети.

Семья, пытавшаяся спастись от "русского мира", убегала из оккупированного Чернигова и взорвалась на мине. На глазах 15-летнего Андрея погибла его мать, сам парень получил тяжелые травмы. Рашисты выпустили их автомобиль прямо на заминированную дорогу. Впереди у парня длительное лечение, но единственная его мечта – о победе.

Об этом говорится в ТСН.

Как только «русский мир» добрался до Чернигова, Анатолий вывез жену и сына в село в 15 километрах, думал, там будет безопасно. Сам пошел в теробоону. Однако через несколько дней оккупант добрался до мирной Ивановки, во дворе, где жили 15-летний Андрей с мамой, разорвался вражеский снаряд. А вскоре в хату пришли оккупанты. Андрей с мамой прятались в погребе, но решисты их не нашли.

«Рассказывали, что здесь много нацистов, бандеровцев и они приехали «асвобаждать нас», что ты скажешь, когда на тебя направлено 6 или больше стволов автоматом, а у тебя во дворе стоит танк», — рассказываю юноша.

Уехать из села разрешили только двум семьям. Одна из них – Андрей с мамой. Как выяснилось позже, оккупанты согласились выпустить людей, потому что знали, что дорога заминирована. После первого вражеского блокпоста машина, где было трое взрослых и трое детей, взмыла в воздух. Выжили только дети.

«Что-то на трассе было притрушено сеном и прошло пол секунды, и я увидел желтую вспышку перед глазами, звон в ушах и потом я помню, как я проснулся на дороге, увидел как горит моя мать, она была еще жива тогда и потом я услышал артиллерийские выстрелы рядом», – вспоминает Андрей.

Парень дополз до чьего-то двора, селяне вызвали скорую. Среди постоянных обстрелов врачи ехали долго. Уже в черниговской больнице к парню приехал отец

«Под бомбежками операционные были спущены на первые этажи, это при минусовой температуре, врачи действительно героически спасали. Больше часа шла операция по спасению ноги, а также оперировали ключицу», — рассказывает отец парня.

Как только медики разрешили, Анатолий вывез сына во Львов и передал здешним медикам. «Взрывной перелом пяточной кости левой ноги, кроме того, сразу в Чернигове прооперирован перелом ключицы и засинтезированный гипсом перелом малоберцовой кости справа, кроме того у ребенка перелом свода черепа», — рассказывают врачи.

Побег из Чернигова: на глазах 15-летнего парня погибла его мать, сам он получил тяжелые травмы

Еще два месяца на ноге Андрея будет металлическая конструкция, еще столько же времени нужно, чтобы восстановился слух, поврежденный от минного взрыва. Для парня это очень важно, он – музыкант. Просто в больнице берет в руки электрогитару, которую успел взять с собой.

Из-за оккупации города маму Андрея до сих пор не похоронили. В настоящее время отец с сыном просят спасти тех, кто остается под обстрелами в родном Чернигове. «Душа болит за свой Чернигов. Потому что там без преувеличения гуманитарная катастрофа, нет воды, света, о тепле уже Черниговчане забыли давно. Город героически стоит, но его выбомбливают. Самая большая моя мечта – конечно победа. Украина победит», – говорит отец парня.

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