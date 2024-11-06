Видел, как отрезали головы пленным бойцам ВСУ: на Курщине в плен попал "эксвагнеровец"

Пока неизвестно, участвовал ли этот пленный в казни наших бойцов.

На территории Курщины бойцы 47-й отдельной механизированной бригады захватили в плен русского военного155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота. По его словам, он был свидетелем смертной казни воинов ВСУ.

Об этом сообщила 47 бригада в Telegram.

Питчевич Юрий в октябре 2022 года, отбывая наказание в одной из российских колоний, согласился подписать контракт с частной военной компанией "Вагнер". Сначала участвовал в штурмовых действиях населённых пунктов Соледар и Бахмут. После этого "ушел" на Москву, ведь это событие также организовал главарь ПВК “Вагнер”.

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В июне 2024 года Питкевич подписал новый контракт и вступил на службу в 155 бригаду морской пехоты России. В июне это подразделение перебросили на Курщину. Там он продолжил участие в боевых действиях в качестве помощника гранатометчика.

В конце сентября он стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных у населенного пункта Глушково. По его словам, приказ о казни и последующем отсечении от тел голов был отдан командиром подразделения.

Питкевич назвал имя командира, а также имена бойцов – непосредственных исполнителей этого военного преступления.

Напомним, по словам пленника, уже случались случаи, когда корейцы принимали россиян за ВСУ, поскольку все славяне для них "на одно лицо".

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