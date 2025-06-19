Видел в тюремном коридоре: экс-пленный рассказал о журналисте Дмитрии Хилюке, которого похитили россияне

Журналиста Дмитрия Хилюка похитили войска РФ 2022 года

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Журналиста Дмитрия Хилюка, похищенного войсками РФ во время полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, все еще удерживают в колонии во Владимирской области (Россия).

Об этом сообщили «Репортеры без границ» со ссылкой на слова освобожденного военного.

Как сообщают «Репортеры без границ», информация о Дмитрии Хилюке появилась от недавно освобожденного из плена украинского военного «Влада». Боец видел Дмитрия Хилюка в начале мая 2025 года.

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Где находится украинский журналист Дмитрий Хилюк

Сам «Влад» — военный 36-й бригады морской пехоты. Он попал в плен в первые недели полномасштабной войны с РФ. В октябре 2022 года его перевели в исправительную колонию IK-7 в Пакино во Владимирской области.

По его словам, Дмитрий Хилюк был доставлен в эту колонию в мае 2023 года. А уже в августе двое пленных оказались в одной камере. Они находились там вместе в течение одного дня.

Тогда Дмитрий молчал. Его камера №8 располагалась в третьем и последнем блоке — «строжайшем», по словам «Влада».

Он сообщил, что украинских заключенных, гражданских или военных, там регулярно избивали и лишали пищи. Это подтверждает информацию, которую «Репортеры без границ» уже собрали от нескольких бывших заключенных.

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По словам бывшего пленника, условия содержания несколько улучшились в конце 2024 года после визита в Пакино делегации во главе с Уполномоченной Российской Федерации по правам человека Татьяной Москальковой. Но ситуация снова ухудшилась в 2025 году.

В начале мая 2025 года, незадолго до освобождения, «Влад» снова случайно встретил Дмитрия Хилюка в тюремном коридоре. Журналист, похоже, направлялся к врачу. На нем не было видно никаких видимых признаков жестокого обращения или травм.

«После трех лет испытаний в российских тюрьмах Дмитрий Хилюк продолжает страдать от жестокого обращения. Хотя обмен пленными между двумя странами в последние месяцы участился, непостижимо, что находящийся в состоянии хронического недоедания этот журналист до сих пор находится под стражей», — заявил представитель «Репортеров без границ» Арно Фрогер.

Он призвал к его немедленному увольнению Дмитрия, пока его положение не ухудшилось еще больше и не стало слишком поздно.

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В целом, по данным «Репортеров без границ», сейчас в российском плену содержатся 29 украинских журналистов. Поэтому это крупнейшее в мире тюремное учреждение для иностранных корреспондентов.

Напомним, Дмитрий Хилюк — сотрудник информационного агентства УНИАН. 3 марта 2022 года его похитили военные РФ в деревне вблизи Киева. С тех пор Дмитрий находится в российском плену.

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