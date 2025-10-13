Видели рекламу "Мы здесь чтобы жить"? Читайте, что она означает

Реклама

Издание LB посвятило материал кампании и ее героям.

В отличие от традиционных кампаний, эта не апеллирует к долгу, героизму или стыду. Она о близких каждому человеку ценностях – семье, доме, друзьях, свободе быть собой. «Украинцы не выбирали войну, но только нам решать, как с ней жить. Откладывать мечты и планы на потом, считая уходящие годы. Или жить здесь и сейчас: действовать и развиваться ради дорогого», – говорится в публикации.

«Мы здесь чтобы жить» продолжает лейтмотив предыдущих кампаний «Тройки» – приглашает к приключениям. Она говорит: стать военнослужащим это не об окончании жизни, напротив, о его продлении. В Третьем корпусе несут службу и остаются собой: самостоятельно выбирают подразделение и должность, приобретают уникальные знания и опыт, продвигаются по карьерной лестнице, находят друзей, становятся частью большого сообщества. «Реклама – это всегда самый выгодный ракурс. Но она работает, потому что соответствует внутреннему положению вещей. Люди это знают», – объяснял Андрей Белецкий.

В первый раз в военной рекламе авторы кампании провели нейромаркетинговое исследование. Оно показало, что сцены заботы и побратимства вызывают гораздо больший эмоциональный отклик, чем изображение боевых действий. Так что кампанию решили сделать живой и человекоцентрической – ее лицами стали добровольцы. Они рассказывают о службе и дают свои ответы на вопрос «Зачем мы здесь?».

Например, София служит медиком эвакуации, чтобы ее сестры могли жить и учиться в Киеве, и чтобы эта война не коснулась ее будущих детей. «Обманчиво это мнение: что война, что сейчас можно не пожить, все отложить и после окончания войны когда-то позволить себе жить… Никогда не будет лучшего момента, чтобы жить, чем сейчас», – говорит доброволица.

Главный сержант взвода РБС «Сиджик» на службе открыл для себя творчество: начал писать треки, развивать собственный бренд мерчу, много читать. В прошлом профессиональный танцор и хореограф "Акробат" от солдата дослужился до руководителя отдела коммуникаций Третьей штурмовой бригады. Он документирует войну, чтобы следующие поколения помнили цену свободы.

Бывшая студентка юрфака «Пуля» стала оператором БПЛА и наземных роботизированных комплексов. Ее подразделение делает то, чего раньше не делал никто: создает и управляет работами, подвозящими пехоте провизию и боеприпасы, эвакуируют раненых. Она здесь, чтобы помогать своим и быть первопроходцем. «Тетя штурмовая – это бригада, которая делает вещи, которые многим кажутся за пределами реальности. Отношение к людям – как к людям. Тебя уважают, тебя ценят, чувствуется человечность, побратимство», – говорит военнослужащий.

Третий армейский корпус продолжает расти и приглашает на службу мужчин и женщин, желающих быть полезными своему государству. Нужны все – открыты тысячи небоевых и боевых вакансий .