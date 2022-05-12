Видео из ада: защитники Мариуполя штурмуют позиции оккупантов на территории "Азовстали"

Бойцы полка "Азов", защищающие Мариуполь, 12 мая продолжают выбивать российских военных с ранее захваченных ими позиций на территории завода "Азовсталь".
Российские оккупанты постоянно используют авиацию, корабельную и ствольную артиллерию, танки и другое вооружение.
Об этом сообщили в полке "Азов", обнародовав видео боев.
"На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых, бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь", — идет речь в сообщении.
В полке "Азов" отметили, что защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, и несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения.
"Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что", — подчеркнули в полке.
Напомним, 12 мая российские оккупанты продолжали сбрасывать на "Азовсталь" тяжелые бомбы и атаковать ракетами, что зафиксировано на видео.
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