Видео из будущего: ВСУ показали, как наземный дрон атакует позицию врага

Как отметили в бригаде, то, о чем можно было прочесть в книгах и увидеть в кино, теперь воплощается в новейших разработках украинских изобретателей.
Украинские бойцы из 5-й ОШБр показали работу наземного боевого дрона, с помощью которого атаковали позицию российских оккупантов на фронте.
Соответствующий ролик выложили в телеграм-канале 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Сухопутных войск ВСУ.
В подписи к видео с работой машины указано, что "боевой дрон под управлением профессиональных бойцов 5 ОШБр разбирает вражескую позицию".
Украинские защитники отметили, что "фантастическое будущее уже наступило".
"То, о чем мы читали в книгах и увлекательно смотрели в фильмах, воплощается в новейших разработках наших изобретателей и помогает нашим бойцам на поле боя", – говорится в сообщении.
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Напомним, накануне в ВСУ показали видео, как российский оккупант пытался отбиться от украинских дронов саперской лопатой.
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