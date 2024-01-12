Видео из будущего: ВСУ показали, как наземный дрон атакует позицию врага

Как отметили в бригаде, то, о чем можно было прочесть в книгах и увидеть в кино, теперь воплощается в новейших разработках украинских изобретателей.

Украинские бойцы из 5-й ОШБр показали работу наземного боевого дрона, с помощью которого атаковали позицию российских оккупантов на фронте.

Соответствующий ролик выложили в телеграм-канале 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Сухопутных войск ВСУ.

В подписи к видео с работой машины указано, что "боевой дрон под управлением профессиональных бойцов 5 ОШБр разбирает вражескую позицию".

Украинские защитники отметили, что "фантастическое будущее уже наступило".

"То, о чем мы читали в книгах и увлекательно смотрели в фильмах, воплощается в новейших разработках наших изобретателей и помогает нашим бойцам на поле боя", – говорится в сообщении.

Читайте главные новости дня:

ВСУ сняли на видео, как боевой наземный дрон "разбирает" позицию оккупантов

Напомним, накануне в ВСУ показали видео, как российский оккупант пытался отбиться от украинских дронов саперской лопатой.

Читайте также: