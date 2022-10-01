Видео, от которого стынет кровь: СБУ показала место расстрела гражданской колонны на Харьковщине

На кадрах с места совершенного Россией теракта – ряд обстрелянных и сгоревших авто, а также тела людей.

СБУ опубликовала видеозапись с Харьковщины, где российские оккупанты расстреляли колонну автомобилей с гражданскими. Теракт был совершен еще в начале сентября, однако известно об этом стало только сейчас.

Соответствующий ролик спецслужба выложила в Сеть 1 октября.

"Видео с места военного преступления российских войск, недавно расстрелявших гражданскую колонну в так называемой "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области", — говорится в заявлении СБУ.

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Там заверили, что сделают все, чтобы оккупанты ответили за это кровавое преступление.

На опубликованных кадрах зафиксирован ряд обстрелянных и обгоревших авто вдоль железнодорожного пути. В их салонах и рядом с машинами – тела погибших мирных граждан. Некоторые из них существенно обгорели.

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Напомним, 1 октября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области была обнаружена обстрелянная колонна с автомобилями. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 20 человек, половина из которых – дети.

По данным СБУ, этот теракт Россия устроила еще в начале сентября. Оккупанты расстреляли гражданскую колонну в "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области.

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