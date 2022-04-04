"Видео жесткое, но это реальность": Зеленский показал народу и политикам Румынии жуткие кадры из Бучи

Президент отметил, что если бы украинцы не выстояли, РФ бы сделала то, что сделала в Буче, на всей территории Украины.

Во вторник, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Румынии.

Во время выступления глава государства показал жуткое видео из Бучи, где видны тела замученных мирных жителей.

"Прошу прощения – видео жесткое, но это реальность... Название нашего города Буча теперь навсегда вошло в мировую историю. В историю военных преступлений. В историю истребления людей. По состоянию на это время известно о более трехсот замученных, расстрелянных или иначе убитых мирных людей в Буче. Обычных жителей обычного города рядом с Киевом. Им связывали руки за спиной, убивали выстрелом в затылок или в глаза, убивали прямо на улицах. Давили военной техникой гражданские автомобили. С людьми! Насиловали женщин и девушек", — сообщил Зеленский, подчеркнув, что это только началось расследование и не собраны все показания и обнаружены не все захоронения.

Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Румынии

Политик также рассказал, что в день, когда мир увидел тела убитых в Буче, 3 апреля, на сайте российского государственного агентства "РИА Новости" была опубликована статья под названием "Что Россия должна сделать с Украиной".

"И это не просто текст. Это одно из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников. В статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами и самих наших людей. Тех, кого не удастся сломать и покорить. Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашего государства нужно стереть. Фактически сказано, что гибель наибольшего числа наших людей в войне только приветствуется. Хочу еще раз подчеркнуть: это сайт государственного информационного агентства России, на котором в условиях открытой государственной цензуры может быть опубликовано только то, что соответствует официальной идеологической позиции по войне против Украины. То, что не соответствует такой позиции, просто не прошло бы цензуру", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что россияне откровенно говорят о целях вторжения на территорию Украины. Он также добавил, что если бы украинская армия не выстояла, а народ не поднялся на защиту государства, РФ сделала бы то, что сделала в Буче – но на всей территории Украины.

Читайте также: