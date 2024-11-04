Видим увеличение количества северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров – Зеленский

В Курской области уже 11 тысяч солдат КНДР, отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, провел Ставку. В частности, важен вопрос о ПВО. Каждый видит, насколько больше россияне применяют "шахедов" и авиабомб. Ежемесячно растет этот террор. Требуется больше мер противодействия. Это касается и усиления мобильных огневых групп, и внедрения реальной практики сбивания "шахедов" дронами, и развития наших сил именно так, чтобы наконец решить проблему российских авиабомб.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении к украинцам 4 ноября.

"Есть и насущные решения, которые должны быть реализованы. И также более стратегические вещи, которые будут учтены во внутреннем Плане усиления Украины, в соответствующем оборонном пункте. Сегодня было много вопросов по увеличению производства нашего оружия – прежде всего это дроны и ракеты. Увеличиваем контракты для украинских производителей. Добавляем долгосрочные возможности производить такое оружие, инвестировать в развитие таких производств.

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Президент заслушал доклады военных – главкома Сырского и начальника Генштаба Баргилевича. Также выступил министр обороны Украины Умеров.

"Боевая ситуация сейчас, все направления. Конечно, больше всего внимания – донецким направлениям. Но видим также активность россиян на юге Украины. Силы обороны должны обеспечить реагирование. Отдельно обсудили сегодня Курскую операцию, уже три месяца наших активных действий на Курщине вскоре. И это важно – держим эту "санитарную зону" в определенных районах вблизи нашей государственной границы", – подчеркнул он.

Зеленский объяснил, что нужно ценить значение этой операции – Курской операции – для пополнения обменного фонда.

"Это очень помогло освобождению наших людей из российского плена", – добавил он.

Президент поблагодарил всех солдат, сержантов и офицеров, привлеченных к активным нашим действиям на Курщине.

"Был сегодня также отдельный доклад ГУР и Службы внешней разведки по поводу северокорейских военных на территории России. Уже 11 тысяч в Курской области. Мы видим увеличение северокорейцев, не видим увеличения реакции партнеров. К сожалению", — резюмировал президент.

Напомним, что первые бойцы КНДР уже попали под обстрел в Курской области.

Ранее президент Владимир Зеленский в видеообращении 1 ноября сообщал, что первые тысячи солдат из КНДР уже находятся недалеко от украинской границы.

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