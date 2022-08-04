"Видимо, это чудо": экс-командир "Азова" заявил, что никто не должен был выжить после теракта в Оленовке

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин выразил убеждение, что российские оккупанты планировали убить всех украинских пленных во время теракта в колонии Оленовки Донецкой области.

То, что в результате преступления России кто-то выжил, является чудом, ведь вероятнее всего, там все должны были погибнуть.

Об этом Жорин рассказал в эфире "24 канала".

"Видимо, это чудо. Я так понимаю, что там никто не должен был выжить. Но это свидетельствует об очередной тупости исполнителей в России, которые не смогли нормально выполнить задачу", — заметил он.

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По данным экс-командира, после теракта несколько "азовцев" погибли по дороге в больницу, однако полного списка погибших пока нет.

"Мы знаем точно, что погибших больше, чем было в первом опубликованном (россиянамы – ред.) списке. Также можем утверждать, что первоочередной список по крайней мере частично некорректный. Однако полный список на данный момент мы до сих пор получить не можем", — рассказал Жорин.

Он также сообщил, что раненые украинские защитники находятся в донецком госпитале. Им там оказывают минимальную медицинскую помощь.

"О состоянии раненых почти ничего не известно. Исключительно из видеоматериалов и такой очень короткой коммуникации по другим линиям, которая у нас есть, знаем, что медицинская помощь базовая, минимальная там предоставляется, чтобы они теперь просто от ран не погибли", — объяснил боец.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории колонии в поселке Оленовка раздался взрыв. Там оккупанты удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя, а также гражданских.

В результате взрыва могли погибнуть около 40 человек, еще 130 — получили ранения. Точное количество жертв и раненых пока неизвестно.

Россия пыталась обвинить в теракте ВСУ. Однако, по данным специалистов, в колонии было применено российское термобарическое оружие.

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