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Видишь Bradley?: РФ отчиталась об "уничтожении" на фронте БМП, которых еще нет в Украине

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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1096
Время на прочтение
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Видишь Bradley?: РФ отчиталась об "уничтожении" на фронте БМП, которых еще нет в Украине

Фото: Минобороны РФ

БМП Bradley прибудут в Украину через несколько недель, однако оккупанты уже "успешно уничтожают" их на фронте.

Украинские Вооруженные силы еще не получили американские БМП Bradley, как оккупанты уже бодро отчитались об уничтожении этой техники.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российские оккупанты якобы уничтожили в Украине 4 БМП Bradley.

Отметим, что эти американские БМП только через несколько недель появятся в Украине.

Напомним, 6 января Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму свыше $3 млрд, в который вошли, в частности, 50 бронированных машин пехоты Bradley.

По словам военного эксперта Олега Жданова, эти БМП, оснащенные ПТРК, "жгут танки как свечи".

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Дата публикации
Просмотры
1096
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