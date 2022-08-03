Видят в темноте и проникают в тыл врага: ВСУ получили первую партию современных дронов-разведчиков (фото)

Украинские военные до конца августа получат 200 современных дронов-разведчиков. Первая партия уже отправилась на передовую.

В Украине благодаря проекту "Армия дронов" украинские военные получают современные разведывательные "птички". К концу августа планируется приобрести 200 коптеров.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, военные уже сегодня, 3 августа, должны получить первую часть дронов, среди которых один из самых современных беспилотников FLyEye. Его дальность полета достигает 160 км, радиус — 50 км, максимальная воздушная скорость — 120 км в час.

"Это позволит разведчикам проникать в тыл врага и получать важную информацию. Также ВСУ усилят дроны DJI Matrice 300. Беспилотники имеют мощные камеры и тепловизоры. Днем и ночью украинские солдаты будут хорошо видеть вражескую технику и делать все, чтобы ее становилось меньше”, — подчеркнул Михаил Федоров.

Фото: Михаил Федоров / Facebook

Он также добавил, что на проект "Армия дронов" уже удалось собрать 755 млн гривен. Деньги собирали через платформу UNITED24. К концу этого месяца планируется закупить 200 дронов-разведчиков.

Напомним, что все больше бойцов становятся пилотами дронов, хотя на них враг объявляет охоту.

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