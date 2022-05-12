Виктор Бронюк вспомнил, как вывозил свою семью в Болгарию и как вступал в ряды терробороны.

У солиста группы ТИК Виктора Бронюка было предчувствие, что Россия введет своих военных на территорию Украины, поэтому он решил собрать "тревожный чемодан" раньше времени.

И предчувствие певца не подвело. В тот же день, когда оккупанты враждебно вторглись на территорию Украины, он вывез свою семью в их дом в Болгарии.

"Где-то за пять дней до войны я так собрал свою семью на кухне. Собрали "тревожный чемодан", и уже почти два месяца их нет рядом", — вспомнил певец в разговоре из "Сніданком з 1+1".

Виктор Бронюк / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Виктор отвез свою семью в безопасное место, а сам же пошел защищать страну от оккупантов – вступил в ряды территориальной обороны ВСУ. Там певец встретил много своих знакомых, в частности, волонтеров, с которыми году в 2014 возил помощь на восток Украины, где велись боевые действия.

"Стали в строй, был записан в ряды территориальной обороны, а параллельно занимался и занимаюсь координацией гуманитарных грузов. Работы хватает, должны работать на всех фронтах, чтобы победа была быстрее", — поделился Бронюк.

Виктор Бронюк / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

Впрочем, в свое свободное время артист занимается творчеством. В перерывах между выполнением гуманитарных задач певец дает концерты для военных, или же выступает перед подписчиками в социальных сетях.

Также в непростые времена Бронюк пытается отвлечься тем, что занимается садоводством.

Виктор Бронюк / Фото: Скріншот з відео "Сніданок з 1+1"

"Садок обрезали раньше, еще до войны. Надо будет сажать, надо будет в любом случае: и для души, и потому, что ты не понимаешь, что будет дальше. Поэтому, если есть такая возможность посадить, какую-то небольшую огородину, то пусть она себе растет", – поделился Бронюк.

Виктор Бронюк: как готовился к войне и есть ли время на творчество

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