Виктор потерял родителей, а Денису сохранили только животных: истории спасенных из дома в Киеве, который атаковал дрон

Виктор после атаки дрона-камикадзе столичной многоэтажки потерял родителей, а Денису спасатели сохранили только животных. 19 жителей четырехэтажки спасатели тогда спасли, они до сих пор приходят в себя от трагедии. Что рассказывают чудом выжившие люди в ТСН.

Виктор за день до атаки его дома дроны-камикадзе вернулся из Херсонского направления навестить родителей, но к утру их разбудила тревога и он с мамой Татьяной и отчимом Виталием решили уйти в укрытие. "Мама мне еще говорит, что иди дверь нам придержи. 10 секунд. 10 секунд или я там остался с ними, или они бы спустились. Я видел, как оно там, спиной слышал, повернул голову, как оно все рушилось", — вспоминает мужчина.

Квартира Виктора была на последнем 4 этаже, он первым и принял на себя удар набитого взрывчаткой беспилотника. "Моих родителей получили самыми первыми. Маму я сразу узнал. Отчима я наверняка с третьего раз узнал, потому что имеет 95 процентов ожогов. Он выходит закрыл маму", — рассказывает Виктор.

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Этажом ниже жили молодая пара — Виктория и Богдан, которые ждали малыша. Они погибли во сне. Под ними жил Денис с бабушкой Антониной, кицей Филей и хорьком Люсей. За несколько минут до взрывов он вышел из квартиры, а его бабушка с животными осталась дома. "Я очень надеялся, когда достали Филю, когда достали Люсю, надеялся очень сильно, что она выживет. Была очень любящей, очень заботливой", — сдерживая слезы, говорит чо Денис.

Сейчас у него остались только звери — Филя до сих пор на реабилитации, а Люся целыми днями прячется у него под курткой. "Она бегала по всей квартире, наводила свои порядки, ее очень любили, любят и сейчас, но сейчас ей негде уже побегать, живет на мне", – рассказывает он.



На первом этаже жила Надежда с дочерью, и они единственные, кому удалось выжить в разрушенной части дома. "Прозвучал взрыв, выключился свет, нарушилась дверь, посыпался кирпич в ванную, в туалет с потолка. Единственное, что нас спасло, это спасательный выход, центральный был засыпан кирпичом и была такая пыль. Наверное, такое состояние было, что я даже не могу вспомнить, что дальше", — вспоминает женщина.



Удар дрона по мирным людям почувствовал и Назар, живший в хостеле в той части уцелевшей дома. "Просто удар, страх, все лежат на земле, не знают, что делать, хотят на выход, а выход весь завален, все уже в плитах", – вспоминает он.



Его, как и еще 29 жителей хостела, спасатели доставали через окно. Ни один из них чудом не пострадал.

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Сейчас дом, в котором из-за выпущенного россиянами дрон-камикадзе не осталось ни одной уцелевшей квартиры, ждет результатов экспертизы. "Эксперты сделают технический отчет о возможности восстановления дома, затем будет сделана рабочая группа, в которую войдут эти эксперты, жильцы, архитекторы и только тогда будет принято решение. Если будет принято решение о сносе, то жильцы получат, или квадратные метры равноценны этим, или денежную компенсацию", — сообщил ТИО председателя Шевченковской райгосадминистрации Киева Александр Поповцев.



Из дома атакуемого россиянами неделю назад удалось спасти 19 человек. Сейчас все они временно живут у родственников и восстанавливают утраченные документы. В Департаменте соцзащиты вскоре обещают выплатить первую денежную помощь. Сейчас кроме состояния дома открытым остается и вопрос его исторической ценности. Несмотря на то, что его нет в реестре памятников культуры, историки и архитекторы уверены – он ценен и нуждается в восстановлении, на сайте КГГА уже создали и соответствующую петицию. "Этому зданию уже 120 лет исполнилось, оно было возведено в стиле историзм с элементами неоренессанса, оно яркая представительница этого стиля. Вопрос реставрации он невозможен, он вполне реален, реставрировался и в более худшем состоянии — например центральная площадь Варшавы", — говорит архитектор Дарья Корба.

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