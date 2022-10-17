Вику нашли в объятиях любимого: подробности гибели супругов в Киеве в доме, который обстреляла РФ

В понедельник, 17 октября, во время атаки дронов в Киеве в жилом доме погибли 34-летняя женщина и ее муж. Их тела обнаружили на месте трагедии.

Об этом сообщили в компании Goodwine, где работала покойная.

Погибшая девушка шесть лет работала сомелье в одном из магазинов. Она была единственной девушкой в отделе и хорошим специалистом.

"Сегодня ее тело нашли в объятиях с любимым мужем Богданом и котом в доме, куда прилетел русский дрон. Они ждали ребенка. Мы безумно любили Вику. Уверены, любили и вы. Сложно подобрать нужные слова. Но скажем фразу Вики, которую она постоянно повторяла: нужно меньше себя жалеть. Такой сильной мы запомним ее. Навсегда", — сообщили в компании.

Обстрел жилого дома в Киеве иранским дроном

Российские оккупанты в понедельник, 17 октября, обстреляли беспилотником-камикадзе жилой дом в Киеве. На месте трагедии погибли четыре человека. Среди них — молодые супруги, которые ждали рождения ребенка.

Пара несколько лет назад приехала в Киев из Ровненской области. Муж работал в IT-сфере, его жена имела педагогическое образование, но работала в маркете одной из крупных сетей. Оба были уроженцами одного из районов Ровненской области.

Украинский МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает.

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