Вилкул назвал имена 20 погибших от российского удара по Кривому Рогу

Удар по Кривому Рогу / © Суспільне

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4 апреля в результате российского удара по Кривому Рогу погибли 20 гражданских лиц, среди которых девять детей. Этот обстрел стал одной из самых больших трагедий города за последнее время.

Об этом рассказал начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

«Я обращаюсь к миру: когда российский оккупант убивает ребенка в Кривом Роге — он убивает и вашего ребенка. Когда разрушает наш дом, помните, ваш — следующий. Мы не просим нас жалеть. Мы требуем гнева мира», — написал он.

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Дети

Тимофей (3 года);

Арина (7 лет);

Радислав (7 лет);

Герман (9 лет);

Алина (15 лет);

Даниил (15 лет);

Никита (15 лет);

Константин (16 лет);

Никита (17 лет).

Взрослые

Мария Вовасова (79 лет);

Вита Головко (56 лет);

Дарья Онина (22 года);

Сергей Самодин (67 лет);

Сергей Смотолок (58 лет);

Владимир Новиков (58 лет);

Олег Дехтеренко (54 года);

Вячеслав Реместо (33 года);

Владислав Стихиляс (29 лет);

Лариса Чернявская (55 лет);

Александр Горяйнов (57 лет).

Вилкул сказал, что война в Украине — это не только борьба украинцев, но и общая борьба для всего мира. Он подчеркнул, что каждый голос протеста и каждый акт помощи со стороны международного сообщества важны для победы, ведь это помогает уничтожить российскую агрессию и положить конец «российской империи зла».

Как сообщалось, военный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему оккупанты ударили именно «Искандером-М» по Кривому Рогу. Враг применяет ракеты «Искандер-М» с осколковой боевой частью, которая буквально засевает территорию металлической шрапнелью.