Вилкул прокомментировал вечерние взрывы в Кривом Роге и опроверг информацию о "колоннах скорых"

На территории города все нормально, а информация о колоннах скорых – фейк.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Сначала о взрывах, которые все слышали вечером. Я не буду давать сейчас подробной информации, чтобы не помогать врагу, внимательно смотрящему мои брифинги. Коротко скажу — все нормально и все панические сообщения в сетях о пожарах, скопления машин "скорой помощи" не отвечают" действительности", — сказал Вилкул.

Вилкул отметил, что российские оккупанты ночью обстреливали территории громад Днепропетровской области. Он отметил, что там повреждены дома и помещения частных предприятий, кое-где произошли пожары. К счастью, обошлось без потерь.

Напомним, Зеленский пообещал гнать оккупантов к границе.

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