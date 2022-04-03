Виноват не только Путин: Зеленский о военных преступлениях россиян в Украине

Виноват не только Путин: Зеленский о военных преступлениях россиян в Украине

Зеленский подчеркнул, что все российские военные должны отвечать за зверства в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за военные преступления в Украине ответственен не только диктатор Владимир Путин, но и те, кто отдавал преступные указы.

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Об этом украинский лидер сказал в интервью телеканалу CBS.

"Было бы несправедливо винить только Путина. Все военачальники, все, кто отдавал указания и распоряжения, должны понести наказание", — сказал Зеленский.

Напомним, украинский журналист Роман Цымбалюк назвал российских оккупантов, причастных к массовым убийствам мирных украинцев в Буче и Ирпене.

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