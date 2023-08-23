Виноват в гибели двух человек: в Киеве осудили блогера-корректировщика России, который ждал "своих"

В Киеве к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили местного жителя, который в телеграмм-канале опубликовал информацию о местах дислокации ВСУ. Из-за этого в столице погибли два человека, еще 4 получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, житель Киева в начале полномасштабной войны России против Украины создал телеграмм-канал, где распространял антиукраинские призывы. Впоследствии он начал публиковать места дислокации ВСУ.

"В марте 2022 года обвиняемый разместил в Телеграмм-канале информацию о месте дислокации военной техники и подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города Киева. В дальнейшем врагом из "Градов" и "Смерчей" были неоднократно совершены обстрелы этих подразделений, в результате чего два человека погибли да еще четверо получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Переписка предателя / Фото: Офис генерального прокурора

Также прокуроры опубликовали переписку блогера со своими знакомыми. В личной переписке он угрожал знакомой "денацификацией" и массовыми расправами из-за проукраинской позиции и заявлял, что ждет в Киеве россиян.

Переписка предателя / Фото: Офис генерального прокурора

Горе-блогер был задержан в марте 2022 года. В феврале 2023 года мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он обжаловал этот приговор. Однако апелляционный суд оставил его без изменений.

Переписка предателя из Киева / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, в Ужгородском районе Закарпатской области разоблачили предательницу, которая дискредитировала ВСУ и "ожидала, что Россия освободит ее от Украины".

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