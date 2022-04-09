Виновные должны быть привлечены к ответственности — ООН о ракетном ударе по Краматорску

В ООН призвали положить конец войне.
Виновные в нанесении ракетного удара по вокзалу в Краматорске, повлекшем десятки жертв среди гражданского населения, должны быть привлечены к ответственности.
Об этом заявил спикер Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, — пишет Укринформ.
"Сегодняшний удар по железнодорожному вокзалу Краматорска на Востоке Украины, в результате которого погибли и были ранены десятки гражданских, ожидавших эвакуации, в том числе многие женщины, дети и пожилые люди, а также другие нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру абсолютно неприемлемы". Это грубое нарушение международного гуманитарного права и прав человека, виновные должны быть привлечены к ответственности", — говорится в тексте сообщения.
Также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напоминает сторонам об их обязательствах в соответствии с международным правом защищать гражданское население и о необходимости договориться о прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию и гуманитарный доступ к населению.
Он повторил призыв немедленно положить конец этой жестокой войне.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш напомнил сторонам об их обязательствах в соответствии с международным правом защищать гражданское население и о необходимости договориться о прекращении огня, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию и гуманитарный доступ к населению.
Читайте также: