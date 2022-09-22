Виновных в преступлениях в Изюме нужно привлекать к ответственности - Генсек ООН

Следует тщательно расследовать все места захоронения в Изюме. А виновных в преступлениях против мирного населения – привлекать к ответственности.

Виновных в преступлениях против мирного населения следует привлекать к ответственности.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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По его словам, последние сообщения о местах захоронения в Изюме вызывают чрезвычайную обеспокоенность.

“По всем этим сообщениям нужно провести тщательное расследование, чтобы обеспечить привлечение к ответственности. Виновные должны быть привлечены к ответственности в рамках справедливых независимых судебных разбирательств. У жертв и их близких есть право на правосудие, защиту и репарацию", — отметил Антониу Гутерреш.

А обеспечит эффективное привлечение к ответственности – Международный уголовный суд. Также Гутерриш обеспокоен тем, что оккупанты планируют провести на временно захваченных территориях "референдумы".

“Любая аннексия территории государства другим государством посредством угрозы силой или применения силы является нарушением Устава ООН и международного права. Недавние события опасны и тревожны. Они удаляют нас от всякой перспективы мира и приближают к бесконечному циклу ужасов и бойни. Эта бессмысленная война может нанести безмерный ущерб в Украине и во всем мире”, — подчеркнул генсек.

Напомним, что в Закарпатье и в Черновицкой области задержали более десяти человек, которые хотели незаконно пересечь границу.

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