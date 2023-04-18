"VIP-купе" за 2,5 тысячи долларов: СБУ раскрыла еще одну схему выезда за границу мужчин (видео)

В Украине сотрудник "Укрзализныци" наладил "систему" вывоза призывников за границу. Для этого он устроил им место в вентиляции пассажирского вагона.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, украинские спецназовцы разоблачили еще одну схему нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Схему организовал проводник поезда Запорожье – Перемышль.

“Чтобы скрыто вывозить своих клиентов за пределы Украины, чиновник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника. В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля. За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в согнутом состоянии", — рассказали в СБУ.

Такая "услуга" стоила ухилянтам около 2,5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности бегства и расписания движения поезда.

“Впрочем, контрразведчики СБУ разоблачили нелегальный “трафик” и задержали железнодорожника на пункте пропуска “Мостиска-2” на попытке незаконного вывоза военнообязанного за границу. В настоящее время задержанный чиновник сообщил о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК ("Незаконная переправка лиц через государственную границу") Украины. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности”, — добавили в СБУ.

Напомним, что пограничники показали уличные бои в Бахмуте и рассказали о новой тактике оккупантов.

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