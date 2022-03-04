Таким образом, компания обеспечит стабильное функционирование электронных платежей.

Одна из самых больших платежных систем в мире Visa временно отменяет транзакционные комиссии в Украине.

Об этом в Facebook сообщила директор по региональному развитию Visa в Украине, Вера Платонова.

"Visa отменяет внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, Visa временно отменит внутренние межбанковские и эквайринговые транзакционные комиссии на территории Украины для платежей на благотворительные цели до 31 мая 2022 года.

"Данные меры направлены на поддержку наших клиентов и торгово-сервисных предприятий, а также на обеспечение функционирования электронных платежей в это сложное время", — сообщила Платонова.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: