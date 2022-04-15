Виталий Ким аллегорически описал, в каком состоянии сейчас находится Россия: "Здоровое бухое быдло"

Глава Николаевской ОГА поделился мнением по положению дел в РФ.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким под влиянием от новостей и вообще всего происходящего придумал аллегорическую историю, в которой описал геополитический расклад сил сейчас.

В ней глава Николаева сравнил Россию с огромной пьяной быдлом, а Украину – с интеллигентным парнем с соседней улицы.

"Представьте себе, идет такой парень, здоровое бухое быдло, идет домой в футболке Z, деды воевали. Идет, думает, что бы мне кому еще доказать. И в соседнем дворе сидит обыкновенный мальчик красивый, с девочкой договаривается, Большая Стройка девочку зовут. Почти договорился в кино пойти, своей жизнью живет, планы на вечер."О, - говорит, - иди сюда, чего ты тут сидишь. Ану давай".. и как положено: "Ты из какого района, как зовут, здесь все мое". Драка. И мальчик такой стройненький, красивенький навалял этому быдлу, юшка из носа течет, на коленке стоит. И в этой позиции стоит, смотрит, рядом камень лежит. Обидно, что какой-то типа, как он считал лох, наваливал ему. За камень такой, смотрит и понимает, что принимает решение. Вроде бы неправ, но ведь проблема – из всех окон соседских смотрят на него соседи", — сравнил Ким.

И продолжил рассказ:

"Думает: "Сейчас вгорну — выиграю, но соседи все поймут, что я не прав, что я быдлота, а проигрывать ох как не хочется". А парниша такой еще руку тянет, говорит: "Ну, бывает, получил мзды. Признайся, что неправ. Конфликт исчерпан, давай разойдемся". Вот в этой позиции сейчас находится Россия. Здоровая пьяная дитина, которая была неправа, полезла в не свое дело, получила мзды. У которой рядом лежит огромный камень и принимает решение – что мне сейчас сделать", – завершил рассказ Ким.

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