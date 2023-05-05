Виталий Ким неожиданно обратился к украинцам с важным сообщением: "Это очень поможет победе"

Виталий Ким призвал жителей Николаевщины не снимать перемещение военной техники.
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким призвал местных жителей не снимать перемещение военной техники и личного состава во время круглосуточного комендантского часа.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
"По просьбе военных обращаюсь к каждому из вас. Пожалуйста, не снимайте и не публикуйте перемещение военной техники и личного состава. Это очень поможет нашей победе", — подчеркнул Виталий Ким.
Напомним, что в Херсоне вводят комендантский час на несколько дней.
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