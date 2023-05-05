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Виталий Ким неожиданно обратился к украинцам с важным сообщением: "Это очень поможет победе"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
521
Время на прочтение
1 мин
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Виталий Ким неожиданно обратился к украинцам с важным сообщением: "Это очень поможет победе"

Фото: Associated Press

Виталий Ким призвал жителей Николаевщины не снимать перемещение военной техники.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким призвал местных жителей не снимать перемещение военной техники и личного состава во время круглосуточного комендантского часа.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"По просьбе военных обращаюсь к каждому из вас. Пожалуйста, не снимайте и не публикуйте перемещение военной техники и личного состава. Это очень поможет нашей победе", — подчеркнул Виталий Ким.

Напомним, что в Херсоне вводят комендантский час на несколько дней.

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