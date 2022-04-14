Виталий Ким о ситуации в Николаеве: "Мы сейчас копаем город. И дальше будем копать столько, сколько нужно"

Глава Николаевской ОГА заявил, что никого в город не пустят.

В Николаеве активно роют окопы вокруг города. Об этом в своем утреннем обращении сегодня, 14 апреля, рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Мы копаем город и будем копать, потому что все начинают подзабывать, что война продолжается. И будем копать столько, сколько надо. Как говорится — хочешь мира, готовься к войне. Там будет и 11, и 12 линия. Надо, — весь центр перекопаем. Но никого сюда не пустим", — сказал Ким.

Кроме того, он прокомментировал новость о том, что Германия предоставит Украине танки.

"Получается так – немецкие танки снова будут ездить по украинской земле, будут стрелять в российские танки, но свастика на российских танках и оккупанты – россияне. Русские, ваши деды в гробу перевернулись, если бы услышали такое. Если бы они знали, что вы там украинских девушек насилуете, они бы вас сами застрелили – это точно. Просрали за один день всю положительную историю свою. 70 лет гордились, деды воевали – довоевались. А внуков воспитали дибилами", — сказал глава города.

Также Ким отметил, что сейчас мобилизация в России невозможна, поэтому оккупанты ищут способ, как в приграничных областях раскачать ситуацию:

"Начали качать, осторожно, — там взорвали бомбу в Белгороде, еще куда-то ракета прилетела. Не все россияне с плохой памятью. Они же помнят, когда перед выборами Путина взрывали гражданские дома и затем на этой волне борьбы с терроризмом Путин стал президентом. Так вот, в российских пограничных областях в Украине, которые сейчас раскатывают, объявят чрезвычайное положение, потом военное положение и объявят мобилизацию. Брать людей где-то надо. Всех из "Л/ДНР" уже сюда прислали, бомжей каких-то, потому что те, у кого деньги были, откупились", – сказал Ким.

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