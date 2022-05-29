Виталий Ким ответил, возможен ли штурм Николаева оккупантами

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким ответил, смогут ли российские оккупанты взять город штурмом.

Виталий Ким успокоил местных и отметил, что это невозможно.

Как пояснил глава ОВА в "Рандеву з Яніною Соколовою" на это есть несколько причин. Во-первых, у российских военных нет мотивации идти на Николаев, ведь ВСУ наносят им больших потерь. Также у захватчиков старая техника, а в украинских военных – наоборот.

"Во-первых, мотивации у русских военный нет. Они не хотят. Они понимают, что будут смерти, никто просто так их здесь не примет. За это время мы научились, как с ними бороться. Во-вторых, мы же их видим насквозь через весь Херсон. То, что сейчас едет там — колонна танков Т-62. Это даже не Т-72, а то, что они вырыли где-то из складов", — отметил Ким.

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Также глава Николаевской ОВА добавил, если оккупанты таки попытаются штурмовать Николаев, то на это уйдет много времени. Впрочем, украинские военные будут готовы к этому и отобьют их атаки.

"Для того чтобы взять Николаев, им нужно подготовиться, создать ударную группу, подойти к Николаеву, занять окрестности, там как-то продвигаться. То есть спокойно могу сказать, что месяц или два там не будет никого. Мы будем готовы. Никакого прорыва невозможно. Мы будем готовы", — добавил Ким.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что враг пытается восстановить утраченные позиции на Николаевском направлении.

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