Виталий Ким показал момент попадания крылатой ракеты в здание Николаевской ОГА: видео

Произошло разрушение центральной секции здания с девятого до первого этажа.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал видео попадания ракеты в здание облгосадминистрации.

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Соответствующую видеозапись он опубликовал на своем официальном телеграм-канале.

На видео зафиксирована крылатая ракета, попадающая в здание, после чего поднимается густой дым.

Ранее Виталий Ким сообщил, что 29 марта армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева. В ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенной Николаевской ОГА извлекли тела троих погибших. 22 человека получили ранения, из них 18 вытащили из-под завалов живыми.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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