Виталий Ким рассказал, что николаевцы хотят сделать с задержанным предателем: "После Бучи настроение по отношению к россиянам совсем другое"

Виталий Ким рассказал, что николаевцы хотят сделать с задержанным предателем: "После Бучи настроение по отношению к россиянам совсем другое"

В Николаеве задержан житель, подозреваемый в измене.

Глава Николаевской ВГА Виталий Ким в новом видео за 6 апреля поделился, что ночь в Николаеве прошла спокойно.

Накануне вечером Ким пообщался с жителями города и области и отметил, что настроения николаевцев по отношению к россиянам после страшных зверств в Буче сильно изменились.

"Пообщался вчера вечером с жителями нашего города и области. Достаточно жесткое настроение. Суду еще предстоит доказать вину предателя, которого у нас здесь задержали. Но люди, считающие, что он наводил на объект, где погибли близкие, очень категорично настроены. Прям готовы его к суду, что-то сделать с ним плохое. Я подумал и забыл совсем, у нас же город корабелов, довольно жесткие ребята у нас здесь. И настроение по отношению к россиянам после Бучи, после тех зверств, совсем другие", — отметил Ким.

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