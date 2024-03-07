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Виталий Кличко передал бойцам 112 бригады ТрО Киева почти 500 дронов от общины столицы

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Виталий Кличко передал бойцам 112 бригады ТрО Киева почти 500 дронов от общины столицы

Мэр Киева Виталий Кличко передал почти пол тысячи дронов бойцам 112 отдельной бригады территориальной обороны Киева, защищающих Донбасс. БПЛА приобретены на средства столичного бюджета.

Об этом Кличко сообщил в Telegram.

«Общество Киева продолжает помогать нашим защитникам. Очередная партия столь необходимого оборудования — почти 500 БПЛА разных типов, закупленных за средства столицы, отправились на Донбасс к бойцам 112-й бригады ТРО города Киева», — сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в прошлом году город направил по запросам 112 бригады на ее оснащение более 236 миллионов гривен. И продолжает помогать в этом году.

«В общей сложности за средства общины бригада приобрела уже более 2000 БПЛА. В частности, 1850 FPV-дронов, 4 тяжелых ударных бомбера, 235 разведывательных БПЛА. Бойцы отмечают, что этот вид вооружения помогает уничтожать врага более эффективно и сохранять жизнь защитников», — подчеркнул Кличко.

Также, по его словам, на средства, выделенные столицей, военные 112 бригады оборудовали полигон для подготовки бойцов, ремонтируют автомобили и транспорт спецназначения.

Кличко заверил, что община Киева и дальше будет помогать всем военным.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Киев выделил в помощь ВСУ 7 миллиардов гривен, или 10% бюджета города. В 2024 году на программу «Защитник Киева» Киевсовет выделил уже почти 5 млрд гривен, и поддержка военных будет увеличиваться, заявил Виталий Кличко.

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