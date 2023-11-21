Виталий Козловский шокировал, как прощался с жизнью на фронте: "Чувствовали смерть очень близко"

Украинский певец Виталий Козловский рассказал о страшной ночи на фронте, когда его с побратимами безжалостно обстреливали оккупанты.

В своем Instagram артист рассказал, что враги крыли их снарядами около трех часов. Как вспоминает певец, он с побратимами тогда думал, что этого не переживет. Вокруг все горело, слышны были громкие взрывы, а земля тряслась под ногами.

"Той ночью нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто-то молился, кто-то закурил, кто-то писал сообщения своим…", — вспомнил музыкант.

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Артист рассказал, что на утро, выйдя из блиндажа, был в шоке. Все было выжжено и разрушено, валялись контуженные мыши, а совсем рядом с тем местом, где они находились, попал снаряд.

"Пережили. Настало утро. Вышли, а густой лес вокруг выжженный и разбитый дотла. Мыши, которые до этого бегали по нам каждую ночь, валяются на земле контуженные. Ближайшая воронка от снаряда — в семи метрах от нашего блиндажа. Но самое главное — все живы. И даже находим в себе силы шутить. То, что происходило в голове, когда думаешь, что это уже конец, меняет сознание навсегда", — поделился артист.

Певец по возвращении в Киев поделился этой историей с другом, а тот предложил написать об этом песню. Козловский выпустил трек "Навкруги", которую посвятил своим побратимам, с которыми пережил ту страшную ночь. Также исполнитель представил клип, где показал кадры с того места, где их обстреляли.

"Вернувшись в Киев, поделился пережитым с другом композитором и за ночь, под впечатлением от услышанного, родилась эта песня "Навкруги". Я посвящаю ее побратимам, вместе с которыми мы почувствовали смерть очень близко", — поделился артист.

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